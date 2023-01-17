Тимофеев Александр Михайлович
Место рожденияПервый Успенск
Дата рождения18.05.1971
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1971
Отец: Тимофеев Михаил Иванович
Мать: не указана
Первый Успенск
Рождение ребёнка
07.05.2001
Дочь: Тимофеева Алена Александровна
Мать ребёнка: Богданова Оксана Борисовна
Масляногорск, Зиминский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимофеев Иван Александрович
Мать ребёнка: Богданова Оксана Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно