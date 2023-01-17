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Тимофеев Александр Михайлович

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Место рождения

Первый Успенск

Дата рождения

18.05.1971

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1971

Отец: Тимофеев Михаил Иванович

Мать: не указана

Первый Успенск
Рождение ребёнка
07.05.2001

Дочь: Тимофеева Алена Александровна

Мать ребёнка: Богданова Оксана Борисовна

Масляногорск, Зиминский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимофеев Иван Александрович

Мать ребёнка: Богданова Оксана Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богданова Оксана Борисовна

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