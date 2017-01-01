(Геращенко) Зинаида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Геращенко) Зинаида

(Геращенко) Зинаида

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1899 г.р.

Дети

1961 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Геращенко Терентий

Мать: Геращенко Антонина Сергеевна

Рождение ребёнка
1961

Сын: Усачев Владимир

Отец ребёнка: Усачев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Усачев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Усачев Александр

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close