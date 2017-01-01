(Геращенко) Зинаида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Геращенко Терентий
Рождение ребёнка
1961
Сын: Усачев Владимир
Отец ребёнка: Усачев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Усачев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Усачев Александр
Смерть
Неизвестно