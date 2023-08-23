Бородина (Богомолова) Тамара Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородина (Богомолова) Тамара Анатольевна

Место рождения

Кемеровская область,г.Прокопьевск

Дата рождения

05.06.1946

Дата смерти

23.08.2023

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1946

Отец: Богомолов Виктор Анатолий Егорович

Мать: Богомолова Лукьянова Девичья Мария Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бородин Борис Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бородин Борис Михайлович

Рождение ребёнка
01.07.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бородин Борис Михайлович

Рождение ребёнка
19.07.1970

Дочь: Кузьмичёва (Бородина) Ирина Борисовна

Отец ребёнка: Бородин Борис Михайлович

Смерть
23.08.2023

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