Бородина (Богомолова) Тамара Анатольевна
Место рожденияКемеровская область,г.Прокопьевск
Дата рождения05.06.1946
Дата смерти23.08.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1946
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.07.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бородин Борис Михайлович
Рождение ребёнка
19.07.1970
Дочь: Кузьмичёва (Бородина) Ирина Борисовна
Отец ребёнка: Бородин Борис Михайлович
Смерть
23.08.2023