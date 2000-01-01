Наталья Назарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1729
Сын: Лаврентий Федоров
Отец ребёнка: Федор Вешняков Гардюшка Вешняков/Иванов
Рождение ребёнка
1731
Сын: Иван Федоров
Отец ребёнка: Федор Вешняков Гардюшка Вешняков/Иванов
Рождение ребёнка
1734
Сын: Пахомей Федоров
Отец ребёнка: Федор Вешняков Гардюшка Вешняков/Иванов
Рождение ребёнка
1757
Сын: Терентей Федоров
Отец ребёнка: Федор Вешняков Гардюшка Вешняков/Иванов
Рождение ребёнка
1761
Сын: Михайла Федоров
Отец ребёнка: Федор Вешняков Гардюшка Вешняков/Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петр Федоров
Отец ребёнка: Федор Вешняков Гардюшка Вешняков/Иванов
Бракосочетание
Неизвестно