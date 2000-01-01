Наталья Назарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Назарова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1729

Сын: Лаврентий Федоров

Отец ребёнка: Федор Вешняков Гардюшка Вешняков/Иванов

Рождение ребёнка
1731

Сын: Иван Федоров

Отец ребёнка: Федор Вешняков Гардюшка Вешняков/Иванов

Рождение ребёнка
1734

Сын: Пахомей Федоров

Отец ребёнка: Федор Вешняков Гардюшка Вешняков/Иванов

Рождение ребёнка
1757

Сын: Терентей Федоров

Отец ребёнка: Федор Вешняков Гардюшка Вешняков/Иванов

Рождение ребёнка
1761

Сын: Михайла Федоров

Отец ребёнка: Федор Вешняков Гардюшка Вешняков/Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петр Федоров

Отец ребёнка: Федор Вешняков Гардюшка Вешняков/Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Вешняков Гардюшка Вешняков/Иванов

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