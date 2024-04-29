Муленко Мокрина Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Муленко Мокрина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щедрая (Муленко) Василиса Лукинична

Отец ребёнка: Муленко Лука

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Острогляд (Муленко) Арина Лукинична

Отец ребёнка: Муленко Лука

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Муленко Куприян Лукич

Отец ребёнка: Муленко Лука

Рождение ребёнка
1897

Сын: Муленко Алексей Лукич

Отец ребёнка: Муленко Лука

Arensburg, island Ösel, Estonia
Рождение ребёнка
06.01.1900

Дочь: Брик (Муленко) Евгения Лукинична

Отец ребёнка: Муленко Лука

с. Скельки
Смерть
Неизвестно

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