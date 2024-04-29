Муленко Мокрина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щедрая (Муленко) Василиса Лукинична
Отец ребёнка: Муленко Лука
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Острогляд (Муленко) Арина Лукинична
Отец ребёнка: Муленко Лука
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Муленко Лука
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Муленко Лука
Arensburg, island Ösel, Estonia
Рождение ребёнка
06.01.1900
Дочь: Брик (Муленко) Евгения Лукинична
Отец ребёнка: Муленко Лука
с. Скельки
Смерть
Неизвестно