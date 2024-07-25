Ефросинья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.10.1816
Сын: Яков Игнатович
Отец ребёнка: Витько Игнат Федорович
Рождение ребёнка
03.09.1818
Сын: Иван
Отец ребёнка: Витько Игнат Федорович
Рождение ребёнка
01.01.1821
Отец ребёнка: Витько Игнат Федорович
Рождение ребёнка
1824
Сын: Михаил
Отец ребёнка: Витько Игнат Федорович
Рождение ребёнка
10.01.1825
Сын: Григорий
Отец ребёнка: Витько Игнат Федорович
Рождение ребёнка
15.11.1839
Сын: Иван
Отец ребёнка: Витько Игнат Федорович
Смерть
Неизвестно