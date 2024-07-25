Ефросинья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефросинья Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.10.1816

Сын: Яков Игнатович

Отец ребёнка: Витько Игнат Федорович

Рождение ребёнка
03.09.1818

Сын: Иван

Отец ребёнка: Витько Игнат Федорович

Рождение ребёнка
01.01.1821

Сын: Витько Василий Игнатович

Отец ребёнка: Витько Игнат Федорович

Рождение ребёнка
1824

Сын: Михаил

Отец ребёнка: Витько Игнат Федорович

Рождение ребёнка
10.01.1825

Сын: Григорий

Отец ребёнка: Витько Игнат Федорович

Рождение ребёнка
15.11.1839

Сын: Иван

Отец ребёнка: Витько Игнат Федорович

Смерть
Неизвестно

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