(Кузнецов) Евдокия Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кузнецов) Евдокия Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

1899 г.р.
1918 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Максим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Федор Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Федор Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Федор Павлович

Рождение ребёнка
06.03.1899

Сын: Кузнецов Алексей Федорович

Отец ребёнка: Кузнецов Федор Павлович

Рождение ребёнка
14.03.1918

Сын: Кузнецов Константин Федорович

Отец ребёнка: Кузнецов Федор Павлович

Смерть
Неизвестно

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