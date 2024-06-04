Чирков Дорофей (Доронка) Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чирков Дорофей (Доронка) Петров

Место рождения

дер., что был починок Ларюшинской на речке на Гремячке, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1677

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1632 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1677

Отец: Чирков Петр (Петрушка) Панкратов

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно

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