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Скрябин Лука (Лучка) Васильев

Место рождения

дер. Гырдымовская, Никольская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1672

Дата смерти

После 1711

Пол

Мужской

Отец

Около 1634 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1675 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1672

Отец: Скрябин Василий (Васка) Тимофеев

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скрябина Федора Афонасьева

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1709

Сын: Скрябин Кондратий Лукин

Мать ребёнка: Скрябина Федора Афонасьева

Смерть
После 1711

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