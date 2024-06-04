Скрябин Лука (Лучка) Васильев
Место рождениядер. Гырдымовская, Никольская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1672
Дата смертиПосле 1711
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1672
Отец: Скрябин Василий (Васка) Тимофеев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1709
Мать ребёнка: Скрябина Федора Афонасьева
Смерть
После 1711