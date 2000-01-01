Трухнин ФЕДУЛ ЗАХАРОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трухнин ФЕДУЛ ЗАХАРОВИЧ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1875

Отец: Трухнин ЗАХАР

Мать: Трухнина АННА СТЕФАНОВНА

Рождение ребёнка
1876

Сын: Трухнин ВАСИЛИЙ ФЕДУЛОВИЧ

Мать ребёнка: Трухнина АКИЛИНА ИАКИМОВНА

Рождение ребёнка
23.01.1904

Сын: Трухнин ГРИГОРИЙ ФЕДУЛОВИЧ

Мать ребёнка: Трухнина АКИЛИНА ИАКИМОВНА

Данные из метрической книги,Троицкой церкви,села Сосновка,Глазовского уезда,Вятской губерни,актовая запись 17,житель деревни Бабкинская,Быковской волости.Родился 23.января 1904 года,крещение было сове... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трухнина АКИЛИНА ИАКИМОВНА

Смерть
Неизвестно
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