Трухнин ФЕДУЛ ЗАХАРОВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1875
Отец: Трухнин ЗАХАР
Мать: Трухнина АННА СТЕФАНОВНА
Рождение ребёнка
1876
Сын: Трухнин ВАСИЛИЙ ФЕДУЛОВИЧ
Мать ребёнка: Трухнина АКИЛИНА ИАКИМОВНА
Рождение ребёнка
23.01.1904
Сын: Трухнин ГРИГОРИЙ ФЕДУЛОВИЧ
Мать ребёнка: Трухнина АКИЛИНА ИАКИМОВНА
Данные из метрической книги,Троицкой церкви,села Сосновка,Глазовского уезда,Вятской губерни,актовая запись 17,житель деревни Бабкинская,Быковской волости.Родился 23.января 1904 года,крещение было сове... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно