Ефремов Иев Харитонов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1750
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ефремов Харитон Еремеев
Мать: Марфа Иванова
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Ефремова Марья Харитонова
Мать ребёнка: Матушкина Дарья Герасимова
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Ефремова Анна Харитонова
Мать ребёнка: Матушкина Дарья Герасимова
Рождение ребёнка
1748
Сын: Ефремов Яков Иевов
Мать ребёнка: Матушкина Дарья Герасимова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1750