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Ефремов Иев Харитонов

Место рождения

Лукинская, Слободской уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1750

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ефремов Харитон Еремеев

Мать: Марфа Иванова

Лукинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1732

Дочь: Ефремова Марья Харитонова

Мать ребёнка: Матушкина Дарья Герасимова

Рождение ребёнка
1745

Дочь: Ефремова Анна Харитонова

Мать ребёнка: Матушкина Дарья Герасимова

Рождение ребёнка
1748

Сын: Ефремов Яков Иевов

Мать ребёнка: Матушкина Дарья Герасимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матушкина Дарья Герасимова

Смерть
1750
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