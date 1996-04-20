Рубцова Маргарита Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рубцова Маргарита Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1996

Пол

Женский

Отец

Мать

1975 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1996

Отец: Рубцов Михаил

Мать: Рубцова Марина Олеговна

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