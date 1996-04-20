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Рубцова Маргарита Михайловна
Рубцова Маргарита Михайловна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.04.1996
Пол
Женский
Отец
Рубцов Михаил
Мать
Рубцова Марина Олеговна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЮ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1996
Отец:
Рубцов Михаил
Мать:
Рубцова Марина Олеговна
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