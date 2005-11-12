Шихова (Кортусова) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихова (Кортусова) Александра Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

12.11.2005

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кортусов Иван Семенович

Мать: Кортусова Евдокия Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шихов Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шихов Пётр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шихов Пётр

Смерть
12.11.2005
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