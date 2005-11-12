Шихова (Кортусова) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти12.11.2005
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шихов Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шихов Пётр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шихов Пётр
Смерть
12.11.2005