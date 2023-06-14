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Митрофан Юдаев(Иудин)

Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1775 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1802 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: Юдай Петров

Мать: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Козин Иван Митрофанов

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Агафия Митрофанова

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Козин Михей Митрофанов

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
30.12.1833 ст.

Сын: Георгий (Егор) Митрофанов

Мать ребёнка: Марфа Михайлова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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