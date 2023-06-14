Митрофан Юдаев(Иудин)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
Отец: Юдай Петров
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Около 1824
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Агафия Митрофанова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1832
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
30.12.1833 ст.
Сын: Георгий (Егор) Митрофанов
Мать ребёнка: Марфа Михайлова
Смерть
Неизвестно