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Петляков Иван Дмитриевич

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Место рождения

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

30.08.1949

Дата смерти

25.10.2021

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1949

Отец: Петляков Дмитрий Иванович

Мать: Петлякова Анна Антоновна

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.04.1971

Дочь: Калашникова Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Петлякова Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
21.05.1975

Сын: Петляков Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Петлякова Валентина Васильевна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петлякова Валентина Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
штурман
Смерть
25.10.2021
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Похороны
Неизвестно
Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
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