Петляков Иван Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения30.08.1949
Дата смерти25.10.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1949
Рождение ребёнка
12.04.1971
Дочь: Калашникова Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Петлякова Валентина Васильевна
Рождение ребёнка
21.05.1975
Сын: Петляков Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Петлякова Валентина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
штурман
Смерть
25.10.2021
Похороны
Неизвестно