Чапцева (Макаренко) Галина Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти02.06.2011
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.11.1967
Сын: Чапцев Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Чапцев Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
27.03.1970
Дочь: Волощук Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Чапцев Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чапцев Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Чапцев Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чапцев Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чапцев Александр Николаевич
Отец ребёнка: Чапцев Николай Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.06.2011