Чапцева (Макаренко) Галина Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чапцева (Макаренко) Галина Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

02.06.2011

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Макаренко Гавриил Данилович

Мать: Макаренко Дарья Максимовна

Рождение ребёнка
10.11.1967

Сын: Чапцев Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Чапцев Николай Сергеевич

Рождение ребёнка
27.03.1970

Дочь: Волощук Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Чапцев Николай Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чапцев Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Чапцев Николай Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чапцев Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Чапцев Николай Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чапцев Александр Николаевич

Отец ребёнка: Чапцев Николай Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чапцев Николай Сергеевич

Смерть
02.06.2011
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