Егорычева Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ванцинов (Егорычева) Нина Алексеевна
Отец ребёнка: Егорычев Алексей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1949
Сын: Егорычев Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Егорычев Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
1950
Сын: Егорычев Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Егорычев Алексей Николаевич
Смерть
Неизвестно