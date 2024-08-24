Егорычева Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорычева Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ванцинов (Егорычева) Нина Алексеевна

Отец ребёнка: Егорычев Алексей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егорычев Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
1949

Сын: Егорычев Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Егорычев Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
1950

Сын: Егорычев Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Егорычев Алексей Николаевич

Смерть
Неизвестно

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