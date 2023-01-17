Креков Тимофей Иванович
Место рождения
Дата рождения19.08.1905 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1905 ст.
Отец: Креков Иван Анастасьев
Мать: Надежда Павлова
Крещение
21.08.1905 ст.
Останково, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: деревни Новых-Челнов крестьянин Никита Анастасьев Креков и той же деревни крестьянская девица Анисья Спиридонова Липатова
Смерть
Неизвестно