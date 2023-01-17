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Креков Тимофей Иванович

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Место рождения

Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд

Дата рождения

19.08.1905 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1872 г.р.

Мать

1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1905 ст.

Отец: Креков Иван Анастасьев

Мать: Надежда Павлова

Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд
Крещение
21.08.1905 ст.
Останково, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: деревни Новых-Челнов крестьянин Никита Анастасьев Креков и той же деревни крестьянская девица Анисья Спиридонова Липатова
Смерть
Неизвестно
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