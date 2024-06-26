Колтаков НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 04.05.1974 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКолтаков НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

Колтаков НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.05.1974

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1974

Отец: не указан

Мать: Колтакова АННА ПАВЛОВНА

Рождение ребёнка
09.05.1994

Сын: Колтаков Иван Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
12.10.2001

Дочь: Колтакова Алена Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
20.04.2002

Дочь: Жимонова Ирина Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.09.2009

Сын: Колтакова Марина Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
15.08.2011

Сын: Колтаков егор николаевия

Мать ребёнка: не указана

Мы используем куки для улучшения работы сайта.