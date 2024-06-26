Колтаков НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.05.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1974
Отец: не указан
Мать: Колтакова АННА ПАВЛОВНА
Рождение ребёнка
09.05.1994
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.10.2001
Дочь: Колтакова Алена Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.04.2002
Дочь: Жимонова Ирина Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.09.2009
Сын: Колтакова Марина Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
15.08.2011
Мать ребёнка: не указана