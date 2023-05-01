Серопегина Дарья Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Афанасий
Рождение ребёнка
1864
Отец ребёнка: Серопегин Зосим
Ухолово, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1870
Сын: Серопегин Павел Зосимович
Отец ребёнка: Серопегин Зосим
Рождение ребёнка
1878
Сын: Серопегин Василий Зосимович
Отец ребёнка: Серопегин Зосим
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Серопегина Анна Зосимовна
Отец ребёнка: Серопегин Зосим
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Серопегина Акулина Зосимовна
Отец ребёнка: Серопегин Зосим
Смерть
Неизвестно