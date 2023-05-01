Серопегина Дарья Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серопегина Дарья Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Афанасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1864

Сын: Серопегин Илья Зосимович

Отец ребёнка: Серопегин Зосим

Ухолово, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Серопегин Павел Зосимович

Отец ребёнка: Серопегин Зосим

Рождение ребёнка
1878

Сын: Серопегин Василий Зосимович

Отец ребёнка: Серопегин Зосим

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Серопегина Анна Зосимовна

Отец ребёнка: Серопегин Зосим

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Серопегина Акулина Зосимовна

Отец ребёнка: Серопегин Зосим

Смерть
Неизвестно
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