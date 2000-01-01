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(Бухтоярова) Мария
(Бухтоярова) Мария
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Место рождения
Россия
Дата рождения
1932
Пол
Женский
Отец
Бухтояров Алексей
Мать
Бухтоярова (Шкарина) Анастасия
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец:
Бухтояров Алексей
Мать:
Бухтоярова Анастасия
Россия
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