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Грибков Андрей Лазарев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Грибков Лазарь Гаврилов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грибкова (Зыкова) Наталья Калистратова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грибкова Наталья Андреева

Рождение ребёнка
24.08.1890 ст.

Сын: Грибков Андриан Андреев

Мать ребёнка: Грибкова Наталья Андреева

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.12.1899 ст.

Сын: Грибков Павел Андреевич

Мать ребёнка: Грибкова (Зыкова) Наталья Калистратова

Смерть
Неизвестно

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