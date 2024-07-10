Грибков Андрей Лазарев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Грибков Лазарь Гаврилов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.08.1890 ст.
Мать ребёнка: Грибкова Наталья Андреева
Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.12.1899 ст.
Мать ребёнка: Грибкова (Зыкова) Наталья Калистратова
Смерть
Неизвестно