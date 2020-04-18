Киселева Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.12.1931
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1954
Сын: Киселев Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Киселев Алексей Константинович
Рождение ребёнка
21.09.1958
Сын: Киселев Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Киселев Алексей Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Киселев Алексей Константинович
Смерть
Неизвестно