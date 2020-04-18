Киселева Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселева Анна Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.12.1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1954

Сын: Киселев Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Киселев Алексей Константинович

Рождение ребёнка
21.09.1958

Сын: Киселев Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Киселев Алексей Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселев Алексей Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киселев Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Киселев Алексей Константинович

Смерть
Неизвестно
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