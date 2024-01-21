Манзырева (Бабикова) Светлана Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манзырева (Бабикова) Светлана Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1970

Пол

Женский

Отец

1948 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1970

Отец: Бабиков Владимир Яковлевич

Мать: не указана

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