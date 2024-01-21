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Манзырева (Бабикова) Светлана Владимировна
Манзырева (Бабикова) Светлана Владимировна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.04.1970
Пол
Женский
Отец
Бабиков Владимир Яковлевич
1948 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ВБ
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События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
07.04.1970
Отец:
Бабиков Владимир Яковлевич
Мать: не указана
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