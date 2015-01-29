Буянова (Степаренко) Лидия Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буянова (Степаренко) Лидия Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.1930

Дата смерти

29.01.2015

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

1902 г.р.

Муж

1910 г.р.
1930 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1930

Отец: Степаренко Кузьма Фомич

Мать: Степаренко Мария Константиновна

Рождение ребёнка
23.08.1956

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Отец ребёнка: Кулик Василий Архипович

Ялта, Ялта, Республика Крым
Бракосочетание
08.07.1964

Муж: Кулик Василий Архипович

Ялта, Ялта, Республика Крым
Свидетельство VI-УР № 278776 выдано 08 июля 1964г. Гор. ЗАГС г. Ялта Крымской обл. Запись № 299
Бракосочетание
24.12.1966

Муж: Буянов Геннадий Сергеевич

Ялта, Ялта, Республика Крым
Свидетельство о браке II-ЯК № 00230542 выдано 24 декабря 1966г. Гор.ЗАГС г. Ялта Крымской обл. Запись № 590
Рождение ребёнка
08.10.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Буянов Геннадий Сергеевич

Ялта, Ялта, Республика Крым
Смерть
29.01.2015
Ялта, Ялта, Республика Крым
Причина смерти: Болезнь | Свидетельство о смерти I-АЯ № 517073 выдано 30 января 2015г. Ялтиснкий городской отдел ЗАГС Департамента ЗАГС МинЮст Респ Крым
Похороны
Неизвестно
Ялта, Ялта, Республика Крым
Старое кладбище
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