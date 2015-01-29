Буянова (Степаренко) Лидия Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.03.1930
Дата смерти29.01.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1930
Рождение ребёнка
23.08.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кулик Василий Архипович
Бракосочетание
08.07.1964
Свидетельство VI-УР № 278776 выдано 08 июля 1964г. Гор. ЗАГС г. Ялта Крымской обл. Запись № 299
Бракосочетание
24.12.1966
Свидетельство о браке II-ЯК № 00230542 выдано 24 декабря 1966г. Гор.ЗАГС г. Ялта Крымской обл. Запись № 590
Рождение ребёнка
08.10.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Буянов Геннадий Сергеевич
Смерть
29.01.2015
Причина смерти: Болезнь | Свидетельство о смерти I-АЯ № 517073 выдано 30 января 2015г. Ялтиснкий городской отдел ЗАГС Департамента ЗАГС МинЮст Респ Крым
Похороны
Неизвестно
Старое кладбище