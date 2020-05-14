Множинская (Кондрашова) Ираида Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Множинская (Кондрашова) Ираида Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

1997

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Кондрашов Павел Яковлевич

Мать: Лобанова Екатерина Тихоновна

Рождение ребёнка
09.04.1953

Сын: Множинский Николай Анатольевич

Отец ребёнка: Множинский Анатолий Николаевич

Рождение ребёнка
21.06.1954

Дочь: Множинская Антонина Николаевна

Отец ребёнка: Множинский Анатолий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Множинский Анатолий Николаевич

Смерть
1997
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