Множинская (Кондрашова) Ираида Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смерти1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Рождение ребёнка
09.04.1953
Сын: Множинский Николай Анатольевич
Отец ребёнка: Множинский Анатолий Николаевич
Рождение ребёнка
21.06.1954
Дочь: Множинская Антонина Николаевна
Отец ребёнка: Множинский Анатолий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1997