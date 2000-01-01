Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.09.1919
Дочь: Секачева Вера Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гордиенко Зоя Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ? Васильевна
Мать ребёнка: не указана