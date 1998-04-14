Котляров Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.04.1955
Дата смерти14.04.1998
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1955
Отец: Котляров Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.08.1980
Сын: Котляров Роман
Мать ребёнка: Котлярова (Сурина) Татьяна
Рождение ребёнка
10.10.1984
Сын: Котляров Евгений
Мать ребёнка: Котлярова (Сурина) Татьяна
Смерть
14.04.1998