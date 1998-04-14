Котляров Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котляров Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.1955

Дата смерти

14.04.1998

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1955

Отец: Котляров Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котлярова (Сурина) Татьяна

Рождение ребёнка
04.08.1980

Сын: Котляров Роман

Мать ребёнка: Котлярова (Сурина) Татьяна

Рождение ребёнка
10.10.1984

Сын: Котляров Евгений

Мать ребёнка: Котлярова (Сурина) Татьяна

Смерть
14.04.1998

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