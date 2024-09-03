Пичкалева Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Еговцева (Пичкалева) Анна Афанасьева
Отец ребёнка: Пичкалев Афанасий Терентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юков (Пичкалева) Александра Афанасьева
Отец ребёнка: Пичкалев Афанасий Терентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пичкалева) Анастасия Афанасьева
Отец ребёнка: Пичкалев Афанасий Терентьевич
Рождение ребёнка
1935
Сын: Пичкалев Геннадий Афанасьевич
Отец ребёнка: Пичкалев Афанасий Терентьевич
Смерть
Неизвестно