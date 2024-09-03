Пичкалева Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пичкалева Дарья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пичкалев Афанасий Терентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Еговцева (Пичкалева) Анна Афанасьева

Отец ребёнка: Пичкалев Афанасий Терентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юков (Пичкалева) Александра Афанасьева

Отец ребёнка: Пичкалев Афанасий Терентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пичкалева) Анастасия Афанасьева

Отец ребёнка: Пичкалев Афанасий Терентьевич

Рождение ребёнка
1935

Сын: Пичкалев Геннадий Афанасьевич

Отец ребёнка: Пичкалев Афанасий Терентьевич

Смерть
Неизвестно

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