Мухина Ирина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мухина Елена Семеновна
Отец ребёнка: Мухин Семён Варфоломеевич
Рождение ребёнка
14.12.1909
Отец ребёнка: Мухин Семён Варфоломеевич
Преображенка, Сандыктауский район, Акмолинская область
Смерть
Неизвестно