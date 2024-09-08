Мухина Ирина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухина Ирина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мухина Елена Семеновна

Отец ребёнка: Мухин Семён Варфоломеевич

Рождение ребёнка
14.12.1909

Сын: Мухин Федор Семенович

Отец ребёнка: Мухин Семён Варфоломеевич

Преображенка, Сандыктауский район, Акмолинская область
Смерть
Неизвестно

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