Гриценко Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гриценко Лариса Петровна
Мать ребёнка: Гриценко Елена Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гриценко Анатолий Петрович
Мать ребёнка: Гриценко Елена Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гриценко Елена Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гриценко Елена Федоровна
Смерть
Неизвестно