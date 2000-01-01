Хадиев Хазислам Хадиевич
Место рождениядер.Большие Сабы Татарстан
Дата рождения01.01.1931
Дата смерти14.01.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
дер.Большие Сабы Татарстан
Рождение ребёнка
07.03.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хадиева Тамара Ильинична
Смерть
14.01.1983
пос.Черемухово гор.Североуральск
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
пос.Черемухово гор. Североуральск