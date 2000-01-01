Хадиев Хазислам Хадиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хадиев Хазислам Хадиевич

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Место рождения

дер.Большие Сабы Татарстан

Дата рождения

01.01.1931

Дата смерти

14.01.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

дер.Большие Сабы Татарстан
Рождение ребёнка
07.03.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хадиева Тамара Ильинична

Смерть
14.01.1983
пос.Черемухово гор.Североуральск
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
пос.Черемухово гор. Североуральск
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