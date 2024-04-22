Суходоев Степан Семенович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.04.1900
Сын: Суходоев Иосиф Степанович
Мать ребёнка: Суходоева Мария Тихоновна
Рождение ребёнка
16.04.1922
Сын: Суходоев Виталий Степанович
Мать ребёнка: Суходоева Мария Тихоновна
Циммермановка, Ульчский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
29.01.1929
Сын: Суходоев Аркадий Степанович
Мать ребёнка: Суходоева Мария Тихоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Олейникова Денисова Валентина Степановна
Мать ребёнка: Суходоева Мария Тихоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Суходоев Николай Степанович
Мать ребёнка: Суходоева Мария Тихоновна
Смерть
Неизвестно