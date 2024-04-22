Суходоев Степан Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСуходоев Степан Семенович

Суходоев Степан Семенович

avatar

Место рождения

Жеребцовское, Нижне-Тамбовская волость, Хабаровский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Жеребцовское, Нижне-Тамбовская волость, Хабаровский уезд
Рождение ребёнка
04.04.1900

Сын: Суходоев Иосиф Степанович

Мать ребёнка: Суходоева Мария Тихоновна

Рождение ребёнка
16.04.1922

Сын: Суходоев Виталий Степанович

Мать ребёнка: Суходоева Мария Тихоновна

Циммермановка, Ульчский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
29.01.1929

Сын: Суходоев Аркадий Степанович

Мать ребёнка: Суходоева Мария Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Олейникова Денисова Валентина Степановна

Мать ребёнка: Суходоева Мария Тихоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суходоева Мария Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суходоев Николай Степанович

Мать ребёнка: Суходоева Мария Тихоновна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close