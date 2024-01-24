Горлов Петр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиС 1960 по 1969
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горлова Ксения Петровна
Мать ребёнка: Горлова Арина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горлова Галина Петровна
Мать ребёнка: Горлова Арина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Горлова Арина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горлова Агафья Петровна
Мать ребёнка: Горлова Арина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горлова Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Горлова Арина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Горлова Арина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горлова Арина
Смерть
С 1960 по 1969