Горлов Петр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горлов Петр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

С 1960 по 1969

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горлов Петр

Мать: Жена Горлова Петра мать Любиной Марии Петровны

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горлова Ксения Петровна

Мать ребёнка: Горлова Арина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горлова Галина Петровна

Мать ребёнка: Горлова Арина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горлов Семен Петрович

Мать ребёнка: Горлова Арина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горлова Агафья Петровна

Мать ребёнка: Горлова Арина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горлова Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Горлова Арина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горлов Тимофей Петрович

Мать ребёнка: Горлова Арина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горлова Арина

Смерть
С 1960 по 1969
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