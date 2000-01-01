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Шаров Василей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Шаров Василей

Мать: Шаров Марфа

Рождение ребёнка
1763

Сын: Шаров Евстихъ

Мать ребёнка: Шаров Марина

Ерзовская деревня Усть-Ницинской слободы
неделя до переписи
Рождение ребёнка
1766

Сын: Шаров Григорей

Мать ребёнка: Шаров Марина

Ерзовская деревня Усть-Ницинской слободы
Рождение ребёнка
1771

Сын: Шаров Николай

Мать ребёнка: Шаров Марина

Ерзовская деревня Усть-Ницинской слободы
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаров Марина

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