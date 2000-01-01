Шаров Василей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Шаров Василей
Мать: Шаров Марфа
Рождение ребёнка
1763
Сын: Шаров Евстихъ
Мать ребёнка: Шаров Марина
Ерзовская деревня Усть-Ницинской слободы
неделя до переписи
Рождение ребёнка
1766
Сын: Шаров Григорей
Мать ребёнка: Шаров Марина
Ерзовская деревня Усть-Ницинской слободы
Рождение ребёнка
1771
Сын: Шаров Николай
Мать ребёнка: Шаров Марина
Ерзовская деревня Усть-Ницинской слободы
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шаров Марина