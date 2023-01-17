Екатерина Кириллова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Кириллова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.09.1907

Дочь: Анна Федорова

Отец ребёнка: Одиноков Федор Иванов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
03.08.1909

Дочь: Александра Федоровна

Отец ребёнка: Одиноков Федор Иванов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
03.03.1912

Дочь: Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Одиноков Федор Иванов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Мария Федоровна

Отец ребёнка: Одиноков Федор Иванов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.07.1916

Сын: Одиноков Сергей Федорович

Отец ребёнка: Одиноков Федор Иванов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Одиноков Иван Федорович

Отец ребёнка: Одиноков Федор Иванов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Одиноков Федор Иванов

Смерть
Неизвестно
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