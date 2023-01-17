Екатерина Кириллова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.09.1907
Дочь: Анна Федорова
Отец ребёнка: Одиноков Федор Иванов
Рождение ребёнка
03.08.1909
Дочь: Александра Федоровна
Отец ребёнка: Одиноков Федор Иванов
Рождение ребёнка
03.03.1912
Дочь: Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Одиноков Федор Иванов
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Мария Федоровна
Отец ребёнка: Одиноков Федор Иванов
Рождение ребёнка
04.07.1916
Сын: Одиноков Сергей Федорович
Отец ребёнка: Одиноков Федор Иванов
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Одиноков Федор Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно