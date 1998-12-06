Филонова (Соседка) Ефросиния Зотиковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филонова (Соседка) Ефросиния Зотиковна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соседка Зотик Трофимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.07.1895

Сын: Филонов Андрей Петрович

Отец ребёнка: Филонов Петр Иванович

село Тростянец Ахтырский уезд Харьковская губерния РИ
Рождение ребёнка
1896

Сын: Филонов Николай Петрович

Отец ребёнка: Филонов Петр Иванович

Рождение ребёнка
04.04.1897 ст.

Дочь: Синица Мария (Маруся) Петровна

Отец ребёнка: Филонов Петр Иванович

д. Никитовка Сумской уезд Харьковская губерния РИ
Рождение ребёнка
03.08.1900

Сын: Филонов Митрофан Петрович

Отец ребёнка: Филонов Петр Иванович

слобода Нижняя Сыроватка, Сумской уезд Харьковская губ. РИ
Рождение ребёнка
24.08.1902

Дочь: Бондарь Наталья Петровна

Отец ребёнка: Филонов Петр Иванович

город Ахтырка Харьковская губерния РИ
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филонов Петр Иванович

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