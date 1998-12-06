Филонова (Соседка) Ефросиния Зотиковна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Соседка Зотик Трофимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.07.1895
Отец ребёнка: Филонов Петр Иванович
село Тростянец Ахтырский уезд Харьковская губерния РИ
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Филонов Петр Иванович
Рождение ребёнка
04.04.1897 ст.
Дочь: Синица Мария (Маруся) Петровна
Отец ребёнка: Филонов Петр Иванович
д. Никитовка Сумской уезд Харьковская губерния РИ
Рождение ребёнка
03.08.1900
Сын: Филонов Митрофан Петрович
Отец ребёнка: Филонов Петр Иванович
слобода Нижняя Сыроватка, Сумской уезд Харьковская губ. РИ
Рождение ребёнка
24.08.1902
Дочь: Бондарь Наталья Петровна
Отец ребёнка: Филонов Петр Иванович
город Ахтырка Харьковская губерния РИ
Бракосочетание
Неизвестно