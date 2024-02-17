Плотников Василий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотников Василий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Плотников Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.12.1927

Дочь: Чистова Лидия Васильевна

Мать ребёнка: Плотникова Анна Парамоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плотников Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Плотникова Анна Парамоновна

Смерть
Неизвестно
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