Плотников Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Плотников Михаил
Рождение ребёнка
29.12.1927
Дочь: Чистова Лидия Васильевна
Мать ребёнка: Плотникова Анна Парамоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плотников Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Плотникова Анна Парамоновна
Смерть
Неизвестно