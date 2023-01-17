Мамонов Владимир Леонидович
Место рождения
Дата рождения09.05.1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.05.1985
Дочь: Мамонова Ирина Владимировна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.05.1988
Сын: Мамонов Илья Владимирович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Кирпичный, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра