Мамонов Владимир Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМамонов Владимир Леонидович

Мамонов Владимир Леонидович

avatar

Место рождения

Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Дата рождения

09.05.1965

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

А
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
24.05.1985

Дочь: Мамонова Ирина Владимировна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
28.05.1988

Сын: Мамонов Илья Владимирович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кирпичный, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close