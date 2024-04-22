Кабанов Виктор Иванович
Место рождения
Дата рождения05.08.1957
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1957
Отец: Кабанов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
10.07.1976
Дочь: Кабанова Наталья Викторовна
Рождение ребёнка
08.07.1984
Дочь: Кочеткова Анна Викторовна
Мать ребёнка: Кабанова Вера Михайловна
Рождение ребёнка
05.12.1987
Сын: Кабанов Сергей Викторович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кабанова Вера Михайловна
Место жительства
Неизвестно