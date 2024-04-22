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Кабанов Виктор Иванович

Место рождения

Товарковский, Богородицкий муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

05.08.1957

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1957

Отец: Кабанов Иван Андреевич

Мать: Кабанова Анна Евстафьевна

Товарковский, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
10.07.1976

Дочь: Кабанова Наталья Викторовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
08.07.1984

Дочь: Кочеткова Анна Викторовна

Мать ребёнка: Кабанова Вера Михайловна

Рождение ребёнка
05.12.1987

Сын: Кабанов Сергей Викторович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кабанова Вера Михайловна

Товарковский, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Товарковский, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
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