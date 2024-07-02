Дымова (--) Наталья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дымова (--) Наталья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.06.1915 ст.

Дочь: (Дымова) Анна Георгиевна

Отец ребёнка: не указан

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/faa9dd26-b044-43e5-91df-3e4a485ca733/59
Смерть
Неизвестно

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