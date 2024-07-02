Дымова (--) Наталья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.06.1915 ст.
Дочь: (Дымова) Анна Георгиевна
Отец ребёнка: не указан
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/faa9dd26-b044-43e5-91df-3e4a485ca733/59
Смерть
Неизвестно