Соснин Николай Карпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соснин Николай Карпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Соснина Парасковья Карповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Соснина Парасковья Карповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степан

Мать ребёнка: Соснина Парасковья Карповна

Рождение ребёнка
1902

Сын: Соснин Трофим Николаевич

Мать ребёнка: Соснина Парасковья Карповна

Смерть
Неизвестно

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