Мухина (Жукова) Мария Александровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1888
Дата смерти1918
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888
Отец: Жуков Александр Федорович
Мать: Татьяна Ивановна
Бракосочетание
1906
Бракосочетание
1911
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Мария Александровна
Отец ребёнка: Соловьев Александр Алексеевич
Костромская губ, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Евдокия Александровна
Отец ребёнка: Соловьев Александр Алексеевич
Костромская губ, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Ольга Александровна
Отец ребёнка: Соловьев Александр Алексеевич
Костромская губ, Чухломский уезд
Смерть
1918
Причина смерти: Испанка
Похороны
Неизвестно
Введенское, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Чухломский район, Введенское кладбище