Мухина (Жукова) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМухина (Жукова) Мария Александровна

Мухина (Жукова) Мария Александровна

Место рождения

Рыково, Чухломский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

1918

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: Жуков Александр Федорович

Мать: Татьяна Ивановна

Рыково, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
1906

Муж: Мухин Андрей Николаевич

Бракосочетание
1911

Муж: Соловьев Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Мария Александровна

Отец ребёнка: Соловьев Александр Алексеевич

Костромская губ, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Евдокия Александровна

Отец ребёнка: Соловьев Александр Алексеевич

Костромская губ, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Ольга Александровна

Отец ребёнка: Соловьев Александр Алексеевич

Костромская губ, Чухломский уезд
Смерть
1918
Рыково, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Причина смерти: Испанка
Похороны
Неизвестно
Введенское, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Чухломский район, Введенское кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close