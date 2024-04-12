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Федора Аверьяновна

Место рождения

Звягино, Вачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Звягино, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Около 1781

Муж: Сергей Савастьянович

Казаково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Устинья Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Савастьянович

Звягино, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Домна Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Савастьянович

Звягино, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
Звягино, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
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