Федора Аверьяновна
Место рождения
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Бракосочетание
Около 1781
Муж: Сергей Савастьянович
Казаково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Устинья Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей Савастьянович
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Домна Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей Савастьянович
Смерть
Неизвестно