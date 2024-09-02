Баклакова (Дрозд) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баклакова (Дрозд) Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1931 и 1934 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баклаков Алексей Алексеевич-старший

Рождение ребёнка
02.11.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баклаков Алексей Алексеевич-старший

Архангелка, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
24.05.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баклаков Алексей Алексеевич-старший

Архангелка, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно

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