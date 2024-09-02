Баклакова (Дрозд) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.11.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Баклаков Алексей Алексеевич-старший
Рождение ребёнка
24.05.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Баклаков Алексей Алексеевич-старший
Смерть
Неизвестно