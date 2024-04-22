Василиса Фролова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
сельцо Житовка Крапивенской округи
Бракосочетание
Около 1792
Муж: Степан Наумов
Рождение ребёнка
1793 ст.
Сын: Кирила Степанов
Отец ребёнка: Степан Наумов
Сельцо Житовка Крапивенской округи
Рождение ребёнка
Около 1797 ст.
Дочь: Авдотья Степанова
Отец ребёнка: Степан Наумов
Рождение ребёнка
Около 1798
Отец ребёнка: Степан Наумов
Рождение ребёнка
10.11.1801 ст.
Сын: Филип Степанов
Отец ребёнка: Степан Наумов
Рождение ребёнка
Около 1803 ст.
Дочь: Степанида Степанова
Отец ребёнка: Степан Наумов
Рождение ребёнка
Около 1808 ст.
Дочь: Матрена Степанова
Отец ребёнка: Степан Наумов
Смерть
Неизвестно