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Василиса Фролова

Место рождения

Ивановское, Крапивенский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1771 г.р.

Дети

Добавил:

ОХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановское, Крапивенский уезд, Тульская губерния
сельцо Житовка Крапивенской округи
Бракосочетание
Около 1792

Муж: Степан Наумов

Рождение ребёнка
1793 ст.

Сын: Кирила Степанов

Отец ребёнка: Степан Наумов

Ивановское, Крапивенский уезд, Тульская губерния
Сельцо Житовка Крапивенской округи
Рождение ребёнка
Около 1797 ст.

Дочь: Авдотья Степанова

Отец ребёнка: Степан Наумов

Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Краюшкин Иван Степанович

Отец ребёнка: Степан Наумов

Рождение ребёнка
10.11.1801 ст.

Сын: Филип Степанов

Отец ребёнка: Степан Наумов

Рождение ребёнка
Около 1803 ст.

Дочь: Степанида Степанова

Отец ребёнка: Степан Наумов

Рождение ребёнка
Около 1808 ст.

Дочь: Матрена Степанова

Отец ребёнка: Степан Наумов

Смерть
Неизвестно
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