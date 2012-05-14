Красноперова (Елисеева) Мария Васильевна
Место рожденияОмская обл. Любинский р-он, д. Лыжино
Дата рождения19.12.1927
Дата смерти14.05.2012
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1927
Отец: Елисеев Василий
Мать: Елисеева Анна Федоровна
Омская обл. Любинский р-он, д. Лыжино
Рождение ребёнка
07.09.1954
Дочь: Князева Антонина Владимировна
Отец ребёнка: Красноперов Владимир Афанасьевич
Омская область Любинский р-он д. Лыжино
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.05.2012