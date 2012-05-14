Красноперова (Елисеева) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красноперова (Елисеева) Мария Васильевна

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Место рождения

Омская обл. Любинский р-он, д. Лыжино

Дата рождения

19.12.1927

Дата смерти

14.05.2012

Пол

Женский

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1927

Отец: Елисеев Василий

Мать: Елисеева Анна Федоровна

Омская обл. Любинский р-он, д. Лыжино
Рождение ребёнка
07.09.1954

Дочь: Князева Антонина Владимировна

Отец ребёнка: Красноперов Владимир Афанасьевич

Омская область Любинский р-он д. Лыжино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Красноперов Владимир Афанасьевич

Смерть
14.05.2012
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