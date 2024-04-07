Куроптева Марфа Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смерти28.11.1899
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Попов Михаил Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1884
Сын: Куроптев Куприян Степанов
Отец ребёнка: Куроптев Степан Филиппов
Рождение ребёнка
1889
Отец ребёнка: Куроптев Степан Филиппов
Бракосочетание
1891
Рождение ребёнка
1893
Дочь: (Куроптева) Ольга Степанова
Отец ребёнка: Куроптев Степан Филиппов
Рождение ребёнка
28.11.1899
Сын: Куроптев Василий Степанов
Отец ребёнка: Куроптев Степан Филиппов
Смерть
28.11.1899