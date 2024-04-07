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Куроптева Марфа Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

28.11.1899

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Попов Михаил Иванов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1884

Сын: Куроптев Куприян Степанов

Отец ребёнка: Куроптев Степан Филиппов

Рождение ребёнка
1889

Сын: Куроптев Михаил Степанов

Отец ребёнка: Куроптев Степан Филиппов

Бракосочетание
1891

Муж: Куроптев Степан Филиппов

Рождение ребёнка
1893

Дочь: (Куроптева) Ольга Степанова

Отец ребёнка: Куроптев Степан Филиппов

Рождение ребёнка
28.11.1899

Сын: Куроптев Василий Степанов

Отец ребёнка: Куроптев Степан Филиппов

Борис-Варака, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
28.11.1899
Борис-Варака, Кемский уезд, Архангельская губерния

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