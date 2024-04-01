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(Иевлева) Елена Федоровна

Место рождения

деревня Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

20.05.1916 ст.

Дата смерти

08.06.1916 ст.

Пол

Женский

Отец

1879 г.р.

Мать

1892 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
20.05.1916 ст.

Отец: Иевлев Федор Силович

Мать: Иевлева Мария Петровна

деревня Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
Неизвестно
деревня Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
08.06.1916 ст.
деревня Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Причина смерти: от слабости рождения
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