(Иевлева) Елена Федоровна
Место рождениядеревня Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Дата рождения20.05.1916 ст.
Дата смерти08.06.1916 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1916 ст.
Отец: Иевлев Федор Силович
Мать: Иевлева Мария Петровна
деревня Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
Неизвестно
деревня Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
08.06.1916 ст.
деревня Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Причина смерти: от слабости рождения