Улезьков Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1849 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
04.11.1849 ст.
Отец: Улезьков Михаил Тимофеевич
Мать: Улезькова Екатерина
Упоминание
Неизвестно
Ф. И-18. Оп. 1. Д. 351. Ревизская сказка по слободе Ширяевой (1850) | Ревизская сказка 1860 года декабря первого дня Воронежской губернии Богучарского уезда
Смерть
Неизвестно