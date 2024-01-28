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Улезьков Иван Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1849 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1820 г.р.

Мать

1814 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1849 ст.

Отец: Улезьков Михаил Тимофеевич

Мать: Улезькова Екатерина

Упоминание
Неизвестно
Ф. И-18. Оп. 1. Д. 351. Ревизская сказка по слободе Ширяевой (1850) | Ревизская сказка 1860 года декабря первого дня Воронежской губернии Богучарского уезда
Смерть
Неизвестно

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